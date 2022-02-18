Появились подробности аварии с военными грузовиками в Злынковском районе (ВИДЕО)

Официальную информацию опубликовали в региональном ГИБДД.
Появились подробности ДТП с военными грузовиками.
Авария произошла вчера днём на 213 километре автодороги «Брянск-Новозыбкв-граница с Республикой. Беларусь» в Злынковском районе.
По версии Госавтоинспекции, на трассе столкнулся военный «КАМАЗ-53501» под управлением 31-летнего водителя и большегруз Scania с полуприцепом под управлением 54-летнего водителя,
От удара фура вылетела на встречку, врезалась в припаркованные на обочине военные «КАМАЗ-53501» и «УРАЛ-4320» и съехала в кювет.
В аварии пострадали 31-летний водитель и 30-летний пассажир «КАМАЗ-53501». У автомобилиста врачи диагностировали черепно-мозговую травму, открытый перелом левого бедра и травматический шок. Его отправили в больницу. Пассажир получил ушибы лба, верхнего века и грудной клетки.
Степень виновности водителей установят после проверки и экспертиз.
Очевидцы опубликовали видео с места аварии.
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