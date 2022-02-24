Пожилых брянцев бесплатно обучат цифровой грамотности

Пенсионерам расскажут о безопасности в интернете.

Бесплатная школа по обучению пожилых людей цифровой грамотности открывается во Дворце культуры посёлка Белые Берега Фокинского района Брянска.

Жителям дадут базовые навыки владения компьютером и гаджетами. Квалифицированные специалисты научат пенсионеров пользоваться сервисами с государственными услугами, искать информацию в интернете и работать с электронной почтой. Также пожилым людям расскажут о правилах безопасного поведения в Сети.

Занятия начнутся с 1 марта и будут проходить дважды в неделю.