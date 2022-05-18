Предполагаемых организаторов «Саранской группировки» задержали стражи порядка в Брянске

Банду подозревают в убийстве депутата Брянского городского совета народных депутатов и гендиректора «Комплекс» Александра Ищенко.

Сотрудники следственного комитета и полиции установили подозреваемых в организации преступного формирования в Брянской области. Стражи порядка задержали 60-летнего и 55-летнего руководителей банды, а также 53-летнего участника.

Следствие установило, что примерно в1995 году подозреваемые создали банду «Саранская группировка». В неё вошли не менее 12 человек. Руководители и участники совершали тяжкие преступления в Брянской области. Среди них и убийство в 2005 году депутата Брянского городского совета народных депутатов и генерального директора «Комплекс» Александра Ищенко, а также покушение на убийство другого депутата горсовета, руководившего таксомоторным парком Брянска.

Возбуждено уголовное дело. У подозреваемых провели обыски. Следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте.