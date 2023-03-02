Президент России назвал терактом нападение на автомобиль в селе Любечане
Президент России Владимир Путин назвал терактом нападение диверсионной группы на гражданский автомобиль в селе Любечане Климовского района Брянщины.
Владимир Путин во время видеовстречи с участниками образовательной программы «Школа наставника» прокомментировал события 2 марта в Брянской области.
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети», — подчеркнул президент России.
Напомним, участники диверсионной группы обстреляли автомобиль в селе Любечане. Водитель погиб, а 12-летний мальчик получил ранение.
Читайте также
Новости регионов
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно
Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет