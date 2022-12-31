Президент России поздравил брянцев с Новым Годом
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Брянской области с наступающим Новым Годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил жителям Брянщины поздравление с Новым годом и Рождеством.
«В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для вас и ваших близких», – сказано в поздравлении главы государства.
Владимир Путин пожелал брянцам доброго здоровья и успехов.
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