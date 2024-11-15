В Брянске чинят гирлянды и инсталляции к Новому году
В Брянске чинят гирлянды и инсталляции для украшения к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В областном центре стартовала подготовка к Новому году. Парки, Дворцы культуры, администрации, спортивные и образовательные учреждения готовятся украшать Брянск к празднику. Чтобы не тратить деньги из бюджета на новогоднее убранства, учреждениям в мэрии поручили привести в порядок прошлогодние инсталляции, гирлянды, растяжки, баннеры и искусственные ели.
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