В Брянске чинят гирлянды и инсталляции к Новому году

В Брянске чинят гирлянды и инсталляции для украшения к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В областном центре стартовала подготовка к Новому году. Парки, Дворцы культуры, администрации, спортивные и образовательные учреждения готовятся украшать Брянск к празднику. Чтобы не тратить деньги из бюджета на новогоднее убранства, учреждениям в мэрии поручили привести в порядок прошлогодние инсталляции, гирлянды, растяжки, баннеры и искусственные ели.