Президент России вручил орден Мужества брянскому офицеру
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества брянскому офицеру Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения высших государственных наград России. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества офицера Управления Росгвардии по Брянской области подполковника Виктора Дмитриева.
Военнослужащий на спецоперации получил тяжёлое ранение, но продолжил командовать своим подразделением и выполнил поставленную боевую задачу. Награду офицер получил за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.
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