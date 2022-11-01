Проезжую часть расширят на улице Крахмалёва в Брянске

До пяти полос подрядчик расширит проезжую часть на улице Крахмалёва в областном центре. О ходе работ рассказали в Брянской городской администрации.

В Советском районе подрядная организация ООО «М-Строй» капитально ремонтирует улицу Крахмалёва. Работы рассчитаны до конца лета 2023 году.

На участке от улицы Войстроченко до улицы Фокина рабочие расширили проезжую часть, сделали заездные карманы и парковки. Также подрядчик установил новые остановки и светодиодное освещение. По обеим сторонам улицы рабочие построили широкие плиточные тротуары. А разворотное кольцо у памятника лётчикам сделали трёхполосным и заасфальтировали.

Подрядчик выполнил запланированные на этот год работы и продолжил ремонт. Теперь рабочие расширяют участок от улицы Костычева до улицы Красноармейской. По обеим сторонам появятся сдвоенные плиточные тротуары.

Также шире станет и проезжая часть от улицы Костычева до улицы Фокина. Так большая часть улицы Крахмалёва станет пятиполосной.

Кроме того, подрядчик переустроит около 1,35 км троллейбусных линий, проложит 150 метров ливневой канализации и установит 130 светодиодных светильников.

По контракту капремонт закончится в конце лета 2023 года. На него выделено свыше 195 млн рублей.