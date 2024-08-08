Прокуратура требует заплатить покусанной собакой жительнице Унечи

Прокуратура требует чиновников заплатить 50 тысяч рублей жительнице Унечи, покусанной бездомной собакой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратур обратилась 66-летняя жительница Унечи. 13 июля 2024 года на женщину в городе напала бездомная собака и укусила за ногу. Пострадавшей оказали помощь, провели курс уколов от бешенства. Пенсионерка также получила морально-психологическую травму.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района. Ведомство требует выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.