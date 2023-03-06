Псевдоцелительницу ждёт суд за обман жительницы Клетни

Псевдоцелительницу из Волгограда ждет суд за обман жительницы Клетни на 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении 26-летней жительницы города Волгограда.

По версии следствия, в ноябре 2021 года женщина разместила в газете объявление об оказании парапсихологических и экстрасенсорных услуг для решения проблем. При этом такими способностями она не владела. С декабря 2021 года по март 2022 года лжеэкстрасенс, пообещав чудесное исцеление, выманила у жительницы Клетни 50 тысяч рублей.