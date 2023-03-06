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Псевдоцелительницу ждёт суд за обман жительницы Клетни

2023, 06 марта 19:38 Лента новостей
Псевдоцелительницу ждёт суд за обман жительницы Клетни
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Псевдоцелительницу из Волгограда ждет суд за обман жительницы Клетни на 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве  в отношении 26-летней жительницы города Волгограда.

По версии следствия, в ноябре 2021 года женщина разместила в газете объявление об оказании парапсихологических и экстрасенсорных услуг для решения проблем. При этом такими способностями она не владела. С декабря 2021 года по март 2022 года лжеэкстрасенс, пообещав чудесное исцеление, выманила у  жительницы Клетни 50 тысяч рублей.

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