Путепровод в Унече достраивают по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В городе Унеча продолжается капремонт путепровода над железнодорожными путями. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» монтирует балки пролетного строения. Уже готовы два пролёта , длиной 12 и 15 метров. А работы на 24-метровом пролёте продолжаются.

Путепровод связывает Унечу с федеральной трассой, с другими районами и с областным центром. Работы проводят по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить капремонт планируют в 2025 году.