Пьяная жительница Новозыбкова посадила пятилетнего малыша за руль

На женщину составили несколько протоколов.

Полицейские на улице Красногвардейской в Новозыбкове задержали на дороге автомобиль Volkswagen Golf. За рулём находилась 42-летняя женщина-водитель, на коленях у которой сидел 5-летний ребёнок.

У автомобилистки стражи порядка выявили признаки опьянения. Подозрения подтвердило освидетельствование.

На правонарушительницу составили два административных протокола. Также в отношении неё проводят проверку за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.