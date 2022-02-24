Пьяный водитель хотел откупиться от брянских полицейских

Мужчина предложил инспекторам 150 тысяч рублей.

Региональный следком возбудил уголовное дело о покушении на дачу взятки инспекторам ДПС. В его совершении подозревается 42-летний житель города Брянска.

Следствие установило, что 13 февраля 2022 года 42-летнего жителя Брянска за рулём машины на улице 22 Съезда КПСС остановили инспекторы ГИБДД. У автомобилиста были признаки опьянения. Мужчина попытался откупиться от стражей порядка. За несоставление протокола он передал полицейским 150 тысяч рублей.

Инспекторы от взятки отказались и сообщили о ситуации в дежурную часть полиции.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.