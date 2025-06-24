Пять беспилотников сбили система ПВО над Брянщиной вечером и ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 23 июня и ночью 24 июня над Брянской областью работала система противовоздушной обороны. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом пять беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Все воздушные цели уничтожили подразделения ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.