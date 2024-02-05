Пять беспилотников сбили военные над Выгоничским районом за ночь
Пять беспилотников уничтожила систама ПВО над Выгоничским районом за одну ночь. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Сразу несколько атак на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны РФ в ночь с 4 на 5 февраля. Над территорией Выгоничского района система противовоздушной обороны сбила с разницей в несколько часов сбила пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» – подчеркнул Александр Богомаз.
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