Ещё пять курьеров дистанционных мошенников задержали брянские полицейские. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Полицейские Брянской области продолжают успешно вычислять пособников дистанционных мошенников. Традиционно злоумышленники звонили пенсионерам и сообщали о попавших в беду родных . Якобы для спасения требуются деньги. Забирать их поручают курьерам, которых мошенники вербуют в мессенджерах. Пособники получают процент от суммы.

Так, посыльным аферистов стал ранее судимый за хранение наркотиков 20-летний житель Курской области. В один день он забрал у двух пенсионерок из Трубчевска 810 000 рублей. На выезде из города мужчину задержали правоохранители.

А к 86-летней жительнице Володарского района Брянска наведался 23-летний житель Погарского района и забрал все имеющиеся у нее сбережения – 100 тысяч рублей. 69-летний житель Клинцов отдал 800 тысяч рублей 19-летней жительницы Московской области.

По указанию аферистов 18-летняя жительница Брянска забрала 300 тысяч рублей у 88-летней пенсионерки из Бежицкого района Брянска. Ранее девушка уже была судима за мошенничества и вновь не удержалась от незаконной подработки.

Ещё одним курьером стал 16-летний житель Москвы. Подросток приехал в Брянск и похитил у обманутой 81-летней жительницы Бежицкого района 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.