Рабочие заделали швы на Славянском мосту в Брянске

Строители забетонировали все межпролетные и межблочные швы на Славянском мосту в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Покрытие Славянского моста в Брянске стало монолитным. Подрядчик «Мостремстрой» залил бетоном все межпролетные и межбалочные швы. Теперь около 20 специалистов укладывают сверху гидроизоляцию. Затем последует защитный слой бетона и два слоя асфальта.

Параллельно рабочие устанавливают ограждения. Вечером работы продолжаются под светом от новых светодиодных фонарей.