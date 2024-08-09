Работников леса поздравили в Брянской области

В управлении лесами Брянской области прошла торжественное мероприятие в честь 80-летия ведомства. Там чествовали сотрудников и ветеранов лесного хозяйства.

Виновников торжества поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Лесами в Брянской области занято 1237 тысяч гектаров – это треть территории. А в ведении управления лесами находится 98% всех лесов региона. Лес – это наше национальное достояние, которое требует бережного отношения и рационального использования. От того, как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зависит благополучие не только ныне живущих, но и последующих поколений», – подчеркнул Александр Богомаз.

Отличившихся сотрудников управления лесами вручили ведомственные и областные награды. Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Брянской области» присвоили ветерану лесного хозяйства Александру Архипову, государственному инспектору по охране леса Рассухского участкового лесничества Владимиру Крупеня и директор ГКУ «Дубровское лесничество» Семёну Петранцову.

Лучшие творческие коллективы Брянщины подарили работникам леса яркие номера.