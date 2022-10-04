Работу электросирен проверят в Брянской области

В Брянской области в среду будут проверять работу системы экстренного оповещения. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 5 октября, в Брянской области проверят работу системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Сирены будут звучать в период с 10.35 до 10.56.

Услышав звук сирены, необходимо включить радиоприёмники на волнах «Радио РОССИИ», радио «МАЯК» и прослушать сообщение о технической проверке. Также информацию будут передавать по телевидению.