Ребенок погиб при обстреле Климово

При обстреле поселка Климово из РСЗО погибли люди, в том числе и ребенок. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

29 августа ВСУ обстреляли поселок Климово из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети» , – подчеркнул Александр Богомаз.

При обстреле повреждения получили здания школы, несколько административных зданий, жилые дома, а также в поселке нарушено энергоснабжение.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь» , – добавил Александр Богомаз.