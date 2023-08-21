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Ремонт пешеходной зоны около кинотеатра в Брянске планируют закончить в сентябре

2023, 21 августа 18:32 Лента новостей
Ремонт пешеходной зоны около кинотеатра в Брянске планируют закончить в сентябре
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Ремонт пешеходной зоны около кинотеатра «Победа» в Брянске планируют закончить в сентябре ко Дню города. Об этом рассказали в городской администрации. 

По программе «Инициативное бюджетирование» вокруг кинотеатра «Победа» в Бежицком районе Брянска проводят второй этап благоустройства. Рабочие ремонтируют территорию, прилегающую к левой части здания. 

Подрядчик ИП Кузьменков уже уложил тротуарную плитку и установил бордюры. Также здесь посеют газон, установят скамейки , урны и несколько новых фонарей.

«Работы начались в конце июля. Мы очень рассчитываем, что подрядчик справится ко Дню города, и обновленная площадка станет доступна для горожан», — отметил директор городского Дворца культуры и искусства Андрей Богдашов.

Два года назад вокруг со стороны парка имени Пушкина появились несколько дорожек из тротуарной плитки, пандусы для маломобильных групп населения и площадка для выступлений. В будущем году руководство «Победы» планируют завершить благоустройство оставшейся третьей части территории. Она составит единую пешеходную зону с расположенным напротив Майским парком.

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