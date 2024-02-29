Репетиция открытия чемпионата России по самбо прошла в Брянске

Репетиция открытия чемпионата России по самбо прошла во Дворце единоборств в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск готовится к проведению чемпионата России по самбо. Соревнования пройдут с 4 по 6 марта во Дворце единоборств. Накануне там прошла репетиция церемонии открытия.

В ней задействованы почти полтысячи человек. А гимн России исполнит сводный детский хор из трёхсот голосов.

Репетицию посетил вице-мэр города Брянска Сергей Антошин.

«Для нашего Дворца единоборств чемпионат России по самбо станет самым настоящим испытанием. Спортивное сооружение такого масштаба должно без проблем справиться с поставленной задачей. Во Дворце, построенном в духе времени, будет удобно и самбистам, и зрителям. Я постоянно на связи с капитаном сборной России Артемом Осипенко, ведь он знает, на какие нюансы стоит обратить пристальное внимание», — отметил Сергей Антошин.

На турнир соберутся более 700 спортсменов со всей России. Победители примут участие в чемпионате мира по самбо и Всемирных Играх Дружбы

Возрастные ограничения 6+