Резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после атаки беспилотника

Резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после сброса боеприпаса с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Военные Министерства обороны России средствами радиоэлектронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Клинцами. При уничтожении произошел сброс боеприпаса. Он попал на территорию Клинцовской нефтебазы.

«Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн»,— уточнил Александр Богомаз.

По предварительной информации на происшествии люди не пострадали.