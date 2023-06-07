Режим ЧС ввели в Брянске

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Брянске из-за взрыва водонагревателя в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первый заместитель главы Сергей Антошин подписал Постановление Брянской городской администрации о введении режима чрезвычайной ситуации из-за взрыва водонагревательного прибора на улице 11 лет Октября в доме №2.

«В настоящее время эксперты УМВД и Следственного комитета устанавливают причину взрыва. Предстоит выяснить, что это было: техническая неисправность или нарушение правил эксплуатации водонагревательного прибора. По результатам экспертизы будут установлены виновники ЧС», — уточнил начальник Управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.

Городская администрация проводит аварийно-восстановительные и другие неотложные работы. Пострадавших разместили во временном жилье и обеспечили бесплатным питанием.