Родные погибших от рук диверсантов брянцев получат по миллиону рублей
Семьи мужчин, погибших от рук диверсантов в Климовском районе, получат по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
2 марта диверсионная группа проникла в Климовский район. От их рук один один мужчина ранен, а двое — погибли. Также травму получил десятилетний Фёдор Симоненко, который спас двух младшеклассниц.
«Семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. На региональном уровне мы приняли решение: 1 миллион получат семьи погибших, по 500 тысяч — пострадавшие», – подчеркнул Александр Богомаз.
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