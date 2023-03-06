Родные погибших от рук диверсантов брянцев получат по миллиону рублей

Семьи мужчин, погибших от рук диверсантов в Климовском районе, получат по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

2 марта диверсионная группа проникла в Климовский район. От их рук один один мужчина ранен, а двое — погибли. Также травму получил десятилетний Фёдор Симоненко, который спас двух младшеклассниц.

«Семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. На региональном уровне мы приняли решение: 1 миллион получат семьи погибших, по 500 тысяч — пострадавшие», – подчеркнул Александр Богомаз.