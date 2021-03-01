С сегодняшнего дня брянцам снова придется писать заявления на социальные выплаты

Автоматический порядок продления причитающейся соцподдержки жителям региона перестал действовать с 1 марта.

На Брянщине и по всей стране с сегодняшнего дня, 1 марта, перестала действовать беззаявительная процедура продления причитающихся жителям региона соцвыплат.

Об этом напомнил региональный департамент семьи, социальной и демографической политики.

Решение автоматически продлевать выплаты, срок которых истекал в период с 30 марта прошлого года по 1 марта 2021 г. было принято в 2020 году для стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Теперь возобновляет действие преждний порядок, предполагающий для продления выплаты написание заявления с приложением необходимых документов.