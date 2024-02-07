С жильцов многоэтажки в Фокино суд взыскал полмиллиона рублей для травмированной девочки

С жильцов многоэтажки в Фокино,самовольно установивших двускатную кровлю, суд взыскал полмиллиона рублей для получившей травмы девочке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел гражданское дело к собственникам многоквартирного жилого дома в Фокино. В 2010 году по собственной инициативе жильцы по собственной инициативе установили на двухэтажном доме двускатную кровлю, не предусмотренную проектом. В мае 2022 года ветром сорвало самовольную конструкцию. Она упала на 11-летнюю девочку. Ребёнок получил тяжёлые травмы.

Ответчики не согласились с требованиями, утверждая, что девочка пострадала из-за урагана. Суд же взыскал солидарно с восьми собственников дома компенсацию морального вреда в 550 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.