Семь беспилотников сбили военные днём во вторник над Брянской областью. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Днём 23 декабря Брянская область подверглась атаке ВСУ. Военные Минобороны РФ обнаружили в небе над регионом семь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.