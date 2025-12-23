Семь беспилотников сбили военные днём над Брянской областью

2025, 23 декабря 18:33

Семь беспилотников сбили военные днём во вторник над Брянской областью. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Днём 23 декабря Брянская область подверглась атаке ВСУ. Военные Минобороны РФ обнаружили в небе над регионом семь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.