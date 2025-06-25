Семь беспилотников сбили военные над Брянской областью в среду. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В среду 25 июня Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил губернатор Александр Богомаз.