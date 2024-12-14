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Семь беспилотников уничтожили военные утром

2024, 14 декабря 11:48 Лента новостей
Семь беспилотников уничтожили военные утром
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Семь беспилотников уничтожили военные ранним утром в субботу. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Ранним утром 14 декабря военнослужащие Минобороны РФ пресекли очередную массированную атаку ВСУ. Над Брянской областью заметили семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны. 

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.

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