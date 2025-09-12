Семь человек получили травмы при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Погарском районе

Семь человек, в том числе два бойца бригады «БАРС-Брянск», получили травмы при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Погарском районе. Об этом в своём телеграм канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

12 сентября на автодороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус, перевозивший сотрудников предприятия. Водитель успел доехать до блок-поста «БАРС-Брянск». Уже во время эвакуации пассажиров из поврежденного транспорта произошла повторная целенаправленная атака.

Ранения получили водитель, четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады «БАРС-Брянск». Пострадавших отвезли в больницу.

На месте происшествия работают экстренные службы и следователи.