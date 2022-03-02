Семь пьяных водителей поймали брянские полицейские в первый день весны

А в Севске задержали нетрезвого мужчину на мотоблоке.

В первый весенний день сотрудники Госавтоинспекции поймали на дорогах Брянской области семь пьяных водителей.

Так, в городе Севске около полвторого ночи остановили на улице Советской мотоблок «Рысь». 24-летний водитель транспортного средства был пьян. Это подтвердило медосвидетельствование. На мужчину составили протокол.

В Госавтоинспекции призвали сообщать о нарушителях ПДД в полицию.