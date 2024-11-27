Семье погибшего пограничника брянский губернатор передал орден Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В правительстве области прошла торжественная церемония. Губернатор региона Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретились с семьей сотрудника пограничного управления ФСБ России по Брянской области, прапорщика Валерия Валерьевича Кормового. 13 августа 2024 года при восстановлении линии связи он погиб в результате подрыва взрывного устройства, сброшенного с беспилотника.

Прапорщик награждён Орденом Мужества посмертно. Государственную награду губернатор Брянской области Александр Богомаз передал супруге Героя Татьяне Евгеньевне, его маме Марии Васильевне и сестре Татьяне Валерьевне.

«Наш земляк Валерий Валерьевич Кормовой погиб как Герой, отдав свою жизнь за Родину. Наша главная обязанность – сохранить в сердцах память о его подвиге, передавая ее последующим поколениям, чтобы молодые жители Брянщины воспитывались на его примере, гордились тем, что жили с ним рядом. Вечная слава Герою!» — подчеркнул Валентин Суббот.