Сенатор России посетил Брянскую область

Брянский губернатор встретился с сенатором России Андреем Шохиным. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Брянскую область прибыл сенатор Российской Федерации Андрей Шохин. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом. Вместе они участвовали в заседании федерального штаба «Единой России» и Минпросвещения по капремонту школ.

«Рассказал о реализации в Брянской области этой программы, а также о других партийных проектах, в том числе — федеральном партийном проекта «Zа самбо» «Самбо — в школу», которые стали для нашего региона знаковыми», – подчеркнул Александр Богомаз.