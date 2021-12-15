Серию краж из магазинов Унечского района раскрыли полицейские

26-летний житель Калужской области похитил продукты и деньги.

В Унечском районе Брянской области в полицию обратились владельцы нескольких магазинов. Ночью неизвестный разбил там окна и вынес из помещения продукты. Ещё одна кража произошла в офисе фирмы. Оттуда пропали товары и 5 тысяч рублей из кассы.

Полицейские задержали подозреваемого — 26-летнего жителя Калужской области. Выяснилось, что ему помогали ранее судимые жители Унечского района. Они следили за отсутствием прохожих рядом с местами преступлений и помогали грузить похищенное в машину.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли. Установлено также, что подозреваемый совершал подобные кражи в Калужской области.