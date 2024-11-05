Шесть беспилотников сбила система ПВО ранним утром над Брянщиной

Шесть беспилотников уничтожила система ПВО ранним утром над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Очередную попытку террористической атаки пресекли военнослужащие Минобороны России. Ранним утром над Брянской областью заметили шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны .

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Александр Богомаз.