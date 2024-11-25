Шесть беспилотников уничтожили военные над Брянской областью ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

Ночью 25 ноября военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом заметили шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Люди на происшествии не пострадали. Разрешений также нет.