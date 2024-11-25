Город32

Шесть беспилотников уничтожили военные над Брянской областью ночью

2024, 25 ноября 09:37 Лента новостей
Шесть беспилотников уничтожили военные над Брянской областью ночью
Источник фото

Шесть беспилотников уничтожили военные над Брянской областью ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.  

 

Ночью 25 ноября военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом заметили шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 

Люди на происшествии не пострадали. Разрешений также нет.

Читайте также
Заместитель брянского губернатор встретился с Министром строительства и ЖКХ России
25 ноября 12:38
Заместитель брянского губернатор встретился с Министром строительства и ЖКХ России
Брянские волейболистки выиграли три матча чемпионата России
25 ноября 12:18
Брянские волейболистки выиграли три матча чемпионата России
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже из дома
25 ноября 11:42
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже из дома
Почти пять тысяч километров брянских дорог очистили от снега
25 ноября 11:14
Почти пять тысяч километров брянских дорог очистили от снега

Новости регионов

20.11.2024 16:45
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
20.11.2024 16:44
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.

Актуальные темы

Лента новостей
36 беспилотников пытались атаковать Брянщину ночью
Лента новостей
Брянский каратист завоевал «золото» первенства мира
Общество
Директор брянского техникума вступил в «БАРС-Брянск»
Происшествия
Иномарка сбила женщину на брянской трассе
Происшествия
«КамАЗ» врезался в две легковушки на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Место для шага вперед: «Ростелеком» снова стал одним из лучших работодателей России
Место для шага вперед: «Ростелеком» снова стал одним из лучших работодателей России

«Ростелеком» подтверждает статус одного из лучших работодателей России третий год подряд, занимая место в группе «платиновых» лидеров по версии Forbes.

Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области
Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области

В Брянской области переименовали 5 остановочных пунктов МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

Более 560 энергетиков «Брянскэнерго» ликвидируют последствия непогоды
Более 560 энергетиков «Брянскэнерго» ликвидируют последствия непогоды

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Брянскэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей Брянской области, нарушенное из-за мощного снегопада, накрывшего регион ночью 23 ноября.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.