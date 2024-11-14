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Шесть машин вручил брянский губернатор отряду «БАРС»

2024, 14 ноября 12:34 Лента новостей
Шесть машин вручил брянский губернатор отряду «БАРС»
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Шесть машин «УАЗ-Патриот» вручил брянский губернатор отряду «БАРС». Об этом глава региона сообщил в своём телеграмм-канале. 

 

В центре Брянска прошла церемония  вручения новых автомобилей отряду «БАРС-Брянск». За счёт областного бюджета купили шесть машин «УАЗ-Патриот». Ключи от нового транспорта бойцам вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он пообещал и дальше помогать отряду «БАРС» выполнять боевые задачи.

«Беспилотный взвод отряда «БАРС», куда вошли бойцы по их собственному желанию (а будет целая рота),  начал уже на границе вести разведку и наносить удары. И вчера три объекта было уничтожено «БАРСом». Это большой успех нового военного подразделения на территории Брянской области!  Спасибо командиру!» – подчеркнул Александр Богомаз. 

По поручению Президента России на территории Белгородской,  Брянской и Курской областей созданы добровольческие формирования «БАРС». В Брянске в отряд входит уже почти 600 человек. Командует бойцами бывший первый замлавы администрации Сергей Антошин.

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