Шесть машин вручил брянский губернатор отряду «БАРС»

Шесть машин «УАЗ-Патриот» вручил брянский губернатор отряду «БАРС». Об этом глава региона сообщил в своём телеграмм-канале.

В центре Брянска прошла церемония вручения новых автомобилей отряду «БАРС-Брянск». За счёт областного бюджета купили шесть машин «УАЗ-Патриот». Ключи от нового транспорта бойцам вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он пообещал и дальше помогать отряду «БАРС» выполнять боевые задачи.

«Беспилотный взвод отряда «БАРС», куда вошли бойцы по их собственному желанию (а будет целая рота), начал уже на границе вести разведку и наносить удары. И вчера три объекта было уничтожено «БАРСом». Это большой успех нового военного подразделения на территории Брянской области! Спасибо командиру!» – подчеркнул Александр Богомаз.

По поручению Президента России на территории Белгородской, Брянской и Курской областей созданы добровольческие формирования «БАРС». В Брянске в отряд входит уже почти 600 человек. Командует бойцами бывший первый замлавы администрации Сергей Антошин.