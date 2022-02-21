Школу №72 в Брянске построят к сентябрю

К зданию обустроят подъездные пути, а также закупят новую мебель.
На улице Романа Брянского в областном центре полным ходом идёт строительство школы №72 на 1225 мест. Работы начались ещё в конце 2019 года.
Сейчас практически готовы стены, завершается армирование пилонов, колонн и плит перекрытия, а также устройство теплотрассы. Внутри здания укладывают кирпичные перегородки, проводят электричество и вентиляцию. Также устанавливают окна и делают крышу.
Кроме того, к школе обустроят подъездные пути, в также закупят новую мебель и оборудование.
«До нового учебного года осталось не так уж много времени, поэтому сейчас важно мобилизовать все усилия. И родители, и дети четвёртого микрорайона ждут открытия школы. 1 сентября здесь должен прозвенеть первый школьный звонок», — подчеркнул глава Брянской городской администрации Александр Макаров.
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