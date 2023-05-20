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Школу искусств в Сураже открыли после реконструкции

2023, 20 мая 11:52 Лента новостей
Школу искусств в Сураже открыли после реконструкции
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Суражскую детскую школу искусств открыли после масштабной реконструкции. Об этом событии в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«После масштабной реконструкции открыли культурный центр, здание Суражской детской школы искусств имени А. П. Ковалевского. Школа начала работу 65 лет назад, требовался капитальный ремонт. Теперь здание практически полностью перестроено, существенно увеличились учебные площади, созданы прекрасные условия для преподавателей и учеников», – уточнил глава региона.

Александр Богомаз отметил, что на реконструкцию потратили 31 млн рублей, в том числе более 25 млн рублей — из федерального бюджета.

«В рамках нацпроекта «Культура» и федерального партийного проекта «Культура малой Родины» за четыре года у нас отремонтировано 18 и оснащено девять детских школ искусств. До 2024 года будут модернизированы еще девять детских школ искусств и четыре оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой. Будет проведен капитальный ремонт домов культуры, модернизированы библиотеки и музеи. Все это мы делаем для достойного настоящего и будущего нашей Брянской земли», – подчеркнул Александр Богомаз.

Школу искусств в Сураже открыли после реконструкции

 

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