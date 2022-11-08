Школу искусств в Выгоничах открыли после ремонта

Выгоничскую детскую школу искусств открыли после капитального ремонта. Об этом сообщили в департаменте культуры.

Здание школы искусств в поселке Выгоничи привели в порядок по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Из бюджетов различного уровня на работы потратили 8,1 млн рублей.

В двухэтажном здании школы рабочие полностью обновили фасад, кровля и коммуникации. Во всех помещениях, в том числе классах и актовом зале, сделан косметический ремонт.

На торжественном открытии школы искусств ученики продемонстрировали родителям и гостям свои таланты.

Всего за два года в Брянской области ремонт сделали в 18 школах искусств, уточнили в департаменте культуры.