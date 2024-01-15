Штаб общественной поддержки открыли в Брянске

Новый Штаб общественной поддержки региона открыли в Брянске. Об этом сообщил губернатора Александр Богомаз.

В Брянске и по всей стране открыли Штаб общественной поддержки Брянской области. Его возглавил спикер регионального парламента Валентин Суббот. В новую организацию вошли общественники из Народного фронта, Общественной палаты, Комитета семей воинов Отечества, фонда «Во имя Отечества» и благотворительных фондов, которые помогают семьям участников спецоперации.

«Основная задача штаба — дать социально активным гражданам возможность реализовать свои проекты и идеи. Мы объединим все наши силы, а инициативы общественных организаций, граждан будем воплощать в жизнь», — подчеркнул Александр Богомаз.

Штаб общественной поддержки станет площадкой для реализации проектов и мероприятий. Там будут проходить круглые столы, мастер-классы и приёмы граждан.