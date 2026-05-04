Симфонические вечера с главным дирижёром: Opus №3

2026, 04 мая 16:34
Симфонические вечера с главным дирижёром: Opus №3
30 апреля в концертном зале «Дружба» Брянской областной филармонии с большим успехом состоялся концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра в рамках цикла «Симфонические вечера с главным дирижёром: Opus №3»

Событие прошло при полном аншлаге и стало одним из наиболее ярких и эмоционально насыщенных вечеров текущего концертного сезона.

Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Верховена прозвучала Симфония №4 Петра Ильича Чайковского — масштабное произведение, наполненное внутренним драматизмом, мощной энергетикой и глубоким философским содержанием. Оркестр представил сочинение с высокой степенью эмоциональной концентрации и выразительности, удерживая внимание зала от первой до последней ноты.

В первом отделении вместе с оркестром выступил заслуженный артист Российской Федерации Борис Андрианов. Его исполнение Концерта №1 для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича стало одним из ключевых художественных событий вечера. Солист выступил с полной творческой самоотдачей, глубоко погрузившись в музыкальный материал и тонко раскрывая драматургию произведения. Его игра отличалась мощной эмоциональной энергией, технической свободой и яркой сценической убедительностью.

Концерт был проведён в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

В завершение концерта зал встретил артистов продолжительными овациями, выразив благодарность оркестру, дирижёру и солисту за высокий художественный уровень и эмоциональную силу исполнения.

Ведущая вечера — Дарья Кудрицкая.

