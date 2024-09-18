Символ Победы появился в Брянске в День города

Символ Победы установили на проспекте Героев в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В День освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков в областном центре открыли уникальный технологический объект в виде буквы «V». Конструкция, высотой 39,3 метра и весом 85 тонн расположена на пересечении проспекта Героев и Московского проспекта. На нем установлены светильники светодинамической подсветки с возможностью изменения режимов. Подарок городу сделала компания «Россети Центр».
«С чувством гордости поздравляем вас таким вот замечательным подарком. И двойная ответственность сегодня, что этот подарок символизирует нашу будущую победу, наши текущие победы и наши прошлые победы. Это не просто арт-объект, это технологический объект, через жилы которого по проводам обеспечиваются электроэнергией тысячи и тысячи людей», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.
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