Система ПВО сбила ракеты «Точка-У» над Брянщиной
Система ПВО сбила три тактические ракеты «Точка-У» над двумя районами Брянщины. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью тактического ракетного комплекса «Точка У». Система противовоздушной обороны сбила две ракеты над Стародубским муниципальным округом. Ещё одну атаку военные отбили над Суражским районом. Там повреждения получил жилой дом и вылетели стёкла в здании промышленного предприятия.
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