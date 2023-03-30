Следком России просит арестовать двух замов брянского губернатора

Следственный комитет России просит арестовать двух заместителей губернатора Брянской области за дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замгубернатора региона Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой рассмотрит Басманный суд Москвы. По данным инстанции, они проходят в статусе обвиняемых по уголовному делу по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».

В СИЗо следователи просят отправить чиновниц до 28 мая.