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Следком России просит арестовать двух замов брянского губернатора

2023, 30 марта 15:53 Лента новостей
Следком России просит арестовать двух замов брянского губернатора
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Следственный комитет России просит арестовать двух заместителей губернатора Брянской области за дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в суде. 

Материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замгубернатора региона Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой рассмотрит Басманный суд Москвы. По данным инстанции, они проходят в статусе обвиняемых по уголовному делу по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере». 

В СИЗо следователи просят отправить чиновниц до 28 мая.

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