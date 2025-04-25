Собрание Совета муниципальных образований прошло в Брянске

Итоги работы Совета муниципальных образований подвели на собрании ассоциации в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Губернаторском Дворце имени Ю. А. Гагарина прошло собрание Совета муниципальных образований Брянской области под председательством руководителя ассоциации Сергея Лавокина. В мероприятии принял участие губернатор региона Александр Богомаз и председатель правления Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов, председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько.

«Главная цель всех, кто работает в органах местного самоуправления, — обеспечение качественной и комфортной жизни жителей как небольших территорий, так и крупных муниципалитетов. Социальная сфера, жизнеобеспечение, благоустройство, транспортное обслуживание и многие другие вопросы — по каждому из этих направлений спектр задач очень широкий. Они решаются путем реализации национальных проектов, с финансированием как из федерального, так и из областного бюджета», – подчеркнул Александр Богомаз.

Председатель ассоциации Сергей Лавокин отчитался о работе Совета муниципальных образований Брянской области в прошлом году. Также на собрании утвердили состав Правления Совета и Ревизионной комиссии, а также план работы на 2025 год.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил награды представителям муниципальных образований. Сергей Лавокин получил почётную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания РФ за многолетний добросовестный труд. Также на собрании подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Финалисты получили благодарственные письма губернатора.