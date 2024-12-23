Соглашение заключило брянское правительство с федерацией профсоюзов и отделением работодателей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Александр Богомаз подписал трёхстороннее соглашение. Документ о социальном партнёрстве заключили правительство Брянской области, региональная Федерация профсоюзов и областная Ассоциация промышленников и предпринимателей — Региональное отделение работодателей.

«Как и предыдущие, соглашение подписывается на три года, с 2025 по 2027. Это важный документ для органов власти, работодателей и профсоюзов, который дает импульс развитию бюджетной сферы и экономики в целом. В соглашении закреплены нормы, расширяющие социальные гарантии для работников региона и членов их семей», – подчеркнул Александр Богомаз.