Сообщение о минировании брянской гимназии оказалось ложным

Информация о минировании гимназии №4 в Брянске не подтвердилась. Об этом сообщили в городской администрации.

Утром в понедельник, 25 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила информация о минировании гимназии №4 в Володарском районе Брянска.

На место происшествия приехали оперативные службы. Из здания эвакуировали детей и персонал.

Стражи порядка обследовали школу. Взрывоопасных веществ в учебном заведении не нашли.