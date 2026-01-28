Методом холодной регенерации отремонтировали три дороги в Брянской области

2026, 28 января 14:31

Методом холодной регенерации отремонтировали три дороги в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

При ремонте дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Брянской области специалисты применяют технологию холодной регенерации. Старое асфальтобетонное покрытие снимают и смешивают с другими компонентами в специальной машине. Затем смесь укладывают на проезжую часть. Методика повышает качество ремонта и экономит ресурсы.

В 2025 году при помощи такой технологии обновили 11,5 километра трассы «Клинцы – Гордеевка – Красная Гора» – д. Унеча в Клинцовском районе, 4,5 километра дороги к посёлку Заулье в Севском районе и 6,6 километра магистрали Злынка-Лысые-Карпиловка в Злынковском районе.